Свадебный сезон – лонгрид ПАИ для влюблённых

15:29, 16 мая 2023, ПАИ

Весна и лето – время романтики и любви и лучшее время для проведения свадеб. Приятные хлопоты, волнение и заботы – всё это создает неповторимую атмосферу ожидания праздника. Ведь этот день должен стать самым ярким событием в жизни влюблённой пары.

Как же провести свадьбу, чтобы она стала действительно волшебным моментом и запомнилась навсегда? В новом лонгриде ПАИ мы поделились главными секретами проведения торжества. Где купить идеальный цветочный букет, во что нарядить жениха, как развлечь гостей – обо всём этом в нашем проекте «Свадебный сезон».

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