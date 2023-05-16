Псковичам напомнили номера экстренных служб
Псковичам напомнили телефоны оперативных и экстренных служб, в которые можно обратиться при угрозах безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.
101 (01) – пожарная охрана;
102 (02) – полиция;
103 (03) – скорая медпомощь.
ФСБ:
72-52-00 – дежурный;
66-22-66 – телефон доверия.
Полиция:
59-63-22 – дежурный Управления МВД (Запсковье);
59-30-00 – дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье);
66-94-77 – дежурный отдела полиции № 2 (Центр).
МЧС:
79-44-44 – дежурный;
79-99-99 – телефон доверия.
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