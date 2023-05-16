Псковичам напомнили номера экстренных служб

17:37, 16 мая 2023, ПАИ

Псковичам напомнили телефоны оперативных и экстренных служб, в которые можно обратиться при угрозах безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

101 (01) – пожарная охрана;

102 (02) – полиция;

103 (03) – скорая медпомощь.

ФСБ:

72-52-00 – дежурный;

66-22-66 – телефон доверия.

Полиция:

59-63-22 – дежурный Управления МВД (Запсковье);

59-30-00 – дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье);

66-94-77 – дежурный отдела полиции № 2 (Центр).



МЧС:

79-44-44 – дежурный;

79-99-99 – телефон доверия.