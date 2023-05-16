Пожарные спасли из полыхающего дома пенсионеров в Острове
В Острове на улице 25 лет Октября произошло возгорание в жилом доме и сарае, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка». Прибывшие пожарные ликвидируют пожар.
Также из дома были эвакуированы женщина и мужчина пожилого возраста. Им оказывается помощь на месте, решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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