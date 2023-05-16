Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Молитва Деве Марии» состоится 20 мая

23:14, 16 мая 2023, ПАИ

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Молитва Деве Марии» состоится 20 мая (суббота) в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В концерте принимают участие Фёдор Морозов (орган), выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу органа, лауреат и дипломант международных органных конкурсов, Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано), лауреат и дипломант всероссийских и международных вокальных конкурсов, солистка Москонцерта.

В концерте прозвучат сольные органные шедевры композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, католический гимн французского композитора и органиста XVII века Николя де Гриньи в четырёх частях, посвящённые Богородице жемчужины вокальной классики авторства итальянских композиторов Пьетро Масканьи, Джузеппе Фортуни́но Франче́ско Верди, Джакомо Анто́нио Доме́нико Мике́ле Секо́ндо Мари́я Пуччини, Джованни Рота Ринальди, французского симфониста Луи Викто́ра Жюля Вьерна, советского и российского органиста и композитора Олега Янченко, а также современного испанского и американского гитариста и композитора XX века Висенте Мартинеса Гомеса.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 руб. с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет. Продолжительность концерта — 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.



