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Общество

Убийц обязали оплачивать достойные похороны и поминки своих жертв

Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, пишут РИАНовости.

Суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, погибшего в драке. Согласно материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его — от падения тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на год и десять месяцев, а также обязал выплатить россиянке миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни).

Впоследствии суды значительно снизили сумму компенсации в части оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что «суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела». Жалоба дошла до Верховного суда.

Судебная коллегия отметила, что в законодательстве есть понятие «достойные похороны», а закон «О погребении и похоронном деле» указывает, что в церемонию похорон входят, как правило, обряды, в том числе поминовения. 

«Указанные расходы являются необходимыми по совершению обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства», — указал Верховный суд.
В итоге он отменил решение о снижении компенсации и направил его на пересмотр.

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