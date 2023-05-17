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Общество

Сотрудников псковского хосписа поздравили с юбилеем учреждения депутаты гордумы

17 мая псковскому хоспису имени святой Марфы-Марии исполнилось 30 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Он был открыт 17 мая 1993 года на базе инфекционной больницы Пскова «для лечения инкурабельных онкологических больных со стационаром на 15 коек и одной выездной бригадой для осуществления консультаций на дому и инъекций наркотиков на дому в ночное время».

Хоспис создавался в трудные 1990-е годы благодаря инициативе доктора Людмилы Степановой. На это событие в 1993 году с благодарностью к руководителям города и области откликнулся академик Дмитрий Лихачев. В своем приветствии он отметил, что «гуманность оценивается, прежде всего, по отношению к слабым и страдающим».

Сегодня в хосписе состоялось торжественное собрание, посвящённое 30-летнему юбилею. С приветственным словом выступила директор хосписа Татьяна Васильева, отметив, что главное богатство - это сотрудники.

Коллектив хосписа поздравила заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова. Она вручила приветственный адрес, памятный подарок и благодарственные письма от имени председателя Псковской городской Думы семи сотрудникам за добросовестный многолетний труд и в связи с 30-летием со дня образования.

Награды получили младшие медицинские сестры по уходу за больными Татьяна Андреева, Светлана Васильева, Надежда Каленицина, медицинская сестра Ирина Григорьева, уборщица производственных и служебных помещений Елена Захарова, санитарка Елена Петровская, палатная медицинская сестра Людмила Ромашкина.

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