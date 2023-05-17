Круглый стол об эвтаназии бездомных животных проходит в медиацентре ПАИ

15:00, 17 мая 2023, ПАИ

Круглый стол «Законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных: подводные камни и реализация на региональном уровне» проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Первое чтение законопроекта: все за и против.

2. Как повлияет новый законопроект на сложившуюся в Псковской области систему обращения с бездомными животными?

3. Какие законодательные решения готов принять регион по обращению с бездомными животными на своей территории?