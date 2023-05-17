Круглый стол об эвтаназии бездомных животных проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных: подводные камни и реализация на региональном уровне» проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Первое чтение законопроекта: все за и против.
2. Как повлияет новый законопроект на сложившуюся в Псковской области систему обращения с бездомными животными?
3. Какие законодательные решения готов принять регион по обращению с бездомными животными на своей территории?
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