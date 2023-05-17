Более 120 кубометров отходов вывез «Экопром» с территорий СНТ «Пристань-1» и «Пристань-2»

17:28, 17 мая 2023, ПАИ

Более 120 кубометров отходов вывез «Экопром» с территорий СНТ «Пристань-1» и «Пристань-2» за последнюю неделю, сообщается в группе регионального оператора в соцсети «ВКонтакте».

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«Еженедельно в СНТ «Пристань-1» и «Пристань-2» образуются горы отходов различного происхождения. Два раза в неделю спецтехника регоператора осуществляет вывоз отходов из указанных садоводств», — написали в «Экопроме».

Также в «Экопроме» рассказали, что систематический вывоз отходов играет ключевую роль в поддержании здоровья и безопасности населения, а также в сохранении чистоты окружающей среды и способствует преображению городской и сельской местности, создает более приятную и экологически улучшенную обстановку.