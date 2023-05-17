Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних с Псковом областях

20:52, 17 мая 2023, ПАИ

Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних Смоленской, Тверской и Новгородской областях, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Это инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать у них как бессимптомно, так и вызывать гибель до 100 % поголовья. Некоторые штаммы опасны и для человека.

Переносчиками являются дикие птицы, в основном водоплавающие. Из домашних птиц заражению больше всего подвергнуты куры и индюки.

«Всем, кто держит домашнюю птицу, необходимо принять меры предосторожности, в первую очередь исключить возможный контакт домашних птиц с дикими, в том числе с голубями, воронами, воробьями», — отметил Михаил Ведерников.

При проявлениях клинических признаков у птицы (общее угнетение, отёки, кровоизлияния и поражения кожи, затруднённое дыхание, посинение гребешка и бородки, снижение яйценоскости) необходимо обращаться к специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных.

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