ВИДЕО Лоси прогуливаются в Великих Луках
Жительница Великих Лук запечатлела прогулку трёх лосей на улице в Великих Луках.
«Вчера в слободе на улице Васи Новикова», — подписала прогулку Ольга Волченкова.
Отметим, что ранее ПАИ писало, что делать при встрече с лосёнком.
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