ВИДЕО Лоси прогуливаются в Великих Луках

00:06, 18 мая 2023, ПАИ

Жительница Великих Лук запечатлела прогулку трёх лосей на улице в Великих Луках.

«Вчера в слободе на улице Васи Новикова», — подписала прогулку Ольга Волченкова.

Отметим, что ранее ПАИ писало, что делать при встрече с лосёнком.