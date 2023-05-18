Предстоящие Дни пушкинской поэзии обсуждают в медиацентре ПАИ

11:03, 18 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дням пушкинской поэзии и русской культуры – 2023, проходит в медиацентре ПАИ.

О том, как в этом году пройдёт традиционный праздник, расскажут директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и креатив-менеджер ТКД Псковской области Дмитрий Волхонов.