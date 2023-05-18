Псковский губернатор поблагодарил второклассника Игоря Белова за спасение девочки

11:31, 18 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с второклассником Игорем Беловым из Плюссы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конце апреля мальчик спас из воды пятилетнего ребёнка. Девочка-соседка упала в пруд, не смогла выбраться и начала тонуть. Не раздумывая, Игорь Белов кинулся на помощь и спас её.

Глава региона поблагодарил героя за поступок и проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего и вручил благодарственное письмо правительства и часы.

«Ты — молодец! Совершил настоящий мужской поступок, поэтому и часы дарю тебе мужские. Такие часы есть и у военных на специальной военной операции. Знаю, что в школе тебя тоже очень хвалят», — сказал мальчику Михаил Ведерников. Игорю и спасённой девочке губернатор также вручил комплект книг псковских сказок.

Особые слова благодарности за воспитание сына Михаил Ведерников адресовал маме второклассника Жанне Витаевой. «Я узнала о его поступке только вечером, сначала сын постеснялся и не рассказал. Я долго приходила в себя, переживала, что могла случиться трагедия на улице. Девочка маленькая. У нас его все хвалят. В посёлке Игорь стал знаменитостью. Я очень горжусь сыном», — заметила мама.

«Мы тоже все гордимся тобой. Так держать!» — похвалил Игоря Михаил Ведерников и пожелал ему дальнейших успехов.