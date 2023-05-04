Второклассник спас девочку из водоема в Плюссе

18:12, 04 мая 2023, ПАИ

Второклассник Игорь Белов с 5-летним приятелем Кириллом спасли девочку из водоёма в Плюссе, сообщает газета «Плюсский край».

Второклассник Игорь Белов играл с 5-летним приятелем Кириллом на улице Совхозной в райцентре. Ребята катались на велосипедах, как вдруг в проулке со стороны маленького прудка послышалось какое-то бульканье. Школьник услышал непонятные звуки и замер, жестами приказывая своему другу замолчать. Дети решили посмотреть, что же там происходит.

Игорь увидел в водоёме маленькую девочку, стоящую по грудь в ледяной воде. Затем малышка поскользнулась и ушла под воду с головой, начала захлёбываться. Второклассник не растерялся и тут же кинулся её вытаскивать. Сумел достать до девочки руками, ухватить за одежду. Товарищ тоже ему помогал, как мог.

«Сначала я ничего не понял, потом увидел что-то бежевое в воде. Оказалось, это Арина провалилась. Я начал звать ребят, чтобы они помогли, и попытался вытащить сам. Вытащил до половины, а дальше подоспел Кирилл, и девочку мы достали», - рассказал школьник.