О заморозках ночью 20 мая предупреждают псковичей

13:45, 18 мая 2023, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили об опасном явлении. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

«Ночью 20 мая местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе – 0 -1 градус», - отметили в ведомстве.

Также там напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».