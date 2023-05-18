О заморозках ночью 20 мая предупреждают псковичей
Жителей Псковской области предупредили об опасном явлении. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.
«Ночью 20 мая местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе – 0 -1 градус», - отметили в ведомстве.
Также там напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
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