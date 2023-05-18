Изборский музей-заповедник продлил часы работы

17:35, 18 мая 2023, ПАИ

График работы музея в Изборске изменили для удобства посещения туристов, рассказала директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиаценртре ПАИ.

По субботам работу музея продлили до 20:00. В «Ночь музеев», 20 мая, работа Изборской крепости будет продлена до 2:00, при этом экспозиции продолжат свою работу до 23:00.

«Можно дольше пообщаться с природой, погулять», - отметила Наталия Дубровская.

Кроме того, специалист отметила, что поток туристов растёт с каждый днём. И многое специально делается для их удобства и заинтересованности, добавила она.

«Люди хотят на белые ночи в Изборск. С начала года более 104 тысячи человек посетили музей-заповедник. И это не только туристы, но и псковичи. Лучшее место где можно провести выходные», - отметила Наталия Дубровская.