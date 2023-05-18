Митрополит Тихон принял участие в заседании Священного синода

15:59, 18 мая 2023, ПАИ

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с рапортом о предложениях, выдвинутых в ходе XXXI Международных Рождественских образовательных чтений участниками Совещания епархиальных древлехранителей, архитекторов и представителей отделов культуры, на заседании Священного синода 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По итогам обсуждения члены синода постановили следующее. «Для попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры, в том числе удаленных, считать целесообразным, чтобы каждый из них был закреплен за епархиальным монастырем или приходом, силами которых один раз в год или чаще в непосредственной близости от каждого памятника проводились бы богослужения», - отметили в епархии.

Также были определены меры, направленные на сохранение церковных святынь — икон и церковной утвари, представляющих высокую историческую или культурную ценность и находящихся в монастырях, храмах, подворьях или архиерейских резиденциях, а также колоколов дореволюционной отливки:

- в каждой епархии создать опись таковых икон, предметов утвари и колоколов с фотофиксацией;

- личную ответственность за обеспечение условий хранения и охрану упомянутых икон и предметов возложить — в соответствии с местом хранения — на епархиального архиерея, игумена или игумению монастыря, настоятеля прихода или подворья.

Также Патриаршему совету по культуре во взаимодействии с управлением делами Московской патриархии поручили разработать методические указания для епархиальных архиереев по организации попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры и по сохранению церковных святынь.

Помимо этого, в епархиальные годовые отчеты постановили включить информацию об исполнении настоящего синодального определения.

Кроме этого, члены синода поручили Патриаршему совету по культуре во взаимодействии с управлением делами московской Патриархии разработать методические указания для епархиальных архиереев по организации попечения о руинированных и аварийных памятниках церковной архитектуры и по сохранению церковных святынь, а также включить в епархиальные годовые отчеты информацию об исполнение настоящего синодального определения.