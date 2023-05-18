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Общество

С 12 июня увеличится число автобусных рейсов по маршруту Таллин – Псков – Таллин

С 12 июня увеличится число рейсов по маршруту Таллин — Псков — Таллин с одного до трёх в неделю. Об этом ПАИ сообщили в компании Baltic Shuttle.

Из Таллина в Псков к вечернему рейсу в пятницу добавляются утренние рейсы в понедельник и среду. К субботнему рейсу из Пскова в Таллин добавляются дневные рейсы во вторник и четверг.

Маршрут проходит через Тарту, популярный санаторий Värska и Печоры. Расписание и способы покупки билетов на рейсы можно посмотреть по ссылке: balticshuttle.ee.

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