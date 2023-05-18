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Общество

Псковичам пояснили, как организовать вывоз не относящихся к ТКО отходов

Не менее пяти заявок от частных лиц на вывоз отходов, не относящихся к ТКО, поступает ежедневно в адрес Регоператора. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

С окончанием зимнего периода население начинает активно наводить порядок в квартирах, гаражах и на участках. Кто-то делает ремонт, у кого-то сгорел сарай, а кто-то избавляется от ненужной мебели после приобретения недвижимости. В таких случаях население обращается в адрес Регоператора с вопросами об организации частных вывозов отходов.

«К каждому потребителю применяется индивидуальный подход. Для организации частного вывоза необходимо связаться с договорным отделом по телефону 8 (8112) 201921, где специалисты проконсультируют по объему, тарифам и договорятся о вывозе», - рассказал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев. 

Фото: «Мехуборка Псков»

При этом для заказа разового вывоза комания может предоставить как отдельный контейнер соответствующего объема, так и спецтехнику, чтобы отходы загрузить сразу в машину и не захламлять контейнерную площадку, добавил специалист по работе с клиентами Денис Алексеев.

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