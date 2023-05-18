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Общество

Псковская область готова к проведению итоговой аттестации школьников

В Псковской области обеспечена полная готовность сил и средств для проведения государственных итоговых аттестационных мероприятий для выпускников школ 9 и 11 классов. Детали проведенной работы первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обсудила на совещании с представителями профильных региональных комитетов, муниципальных учреждений и силовыми структурами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Фото ПАИ

Для проведения мероприятий по итоговой оценке знаний девятиклассников организован 41 экзаменационный пункт. Для сдачи единого госэкзамена в регионе подготовлено 59 площадок.

Все аудитории обеспечены онлайн-видеонаблюдением, расходными материалами и оборудованием. Специалисты, которые будут задействованы в экзаменационных процедурах, прошли специальное обучение. Проведены региональные и федеральные тренировочные экзамены.

Особенность аттестации 2023 года заключается в том, что при проведении ЕГЭ будет использоваться технология передачи контрольных измерительных материалов в экзаменационные пункты через интернет по защищенным каналам.

Отдельное внимание во время аттестации будет отведено безопасности участников процесса. Так, в пунктах приема экзаменов будут дежурить медицинские работники, мероприятия пройдут с соблюдением ряда профилактических противовирусных мероприятий. Кроме того, обеспечено взаимодействие с региональными управлениями МВД и МЧС России, отделом вневедомственной охраны войск Росгвардии, псковским филиалом «Россети Северо-Запад».

«Завершается очередной учебный год, и наши выпускники подходят к самому ответственному этапу — сдаче государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. От слаженной работы всех ведомств зависит успех наших детей. И я не сомневаюсь, что, как и в предыдущие годы, все четко понимают свои обязательства и выполнят их с должной ответственностью», — подытожила Вера Емельянова.

Аттестационные мероприятия для 9-х классов начнутся 24 мая. В них примут участие около 6,5 тысячи человек. ЕГЭ сдают почти три тысячи учащихся, из которых более 2,6 тысячи человек — выпускники этого года. Первый экзамен одиннадцатиклассники сдадут 26 мая.

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