Пскович в четвёртый раз отправиться в колонию за пьяное вождение

18:29, 18 мая 2023, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в марте 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на собственном автомобиле по улице Труда в городе Пскове и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Ранее он трижды привлекался судом к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и отбывал наказание за указанные преступления в местах лишения свободы, однако должных выводов для себя не сделал.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.