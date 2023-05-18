Выставка «Светопись Сергея Афанасьева» откроется в псковской библиотеке 19 мая

20:51, 18 мая 2023, ПАИ

В экспозиции «Светопись Сергея Афанасьева» будет представлено 40 аналоговых фотографий, пейзажей и натюрмортов из частных коллекций друзей автора, известного псковского фотохудожника, который прожил слишком короткую жизнь, сообщили ПАИ в Псковской городской библиотеке.

Сергей Афанасьев начал заниматься фотографией в 1985 году, когда участвовал в этнографических и археологических экспедициях в качестве фотографа. Уже в 1986 году в Пскове прошла его первая персональная фотовыставка, потом были персональные выставки на ВДНХ (1992 год), в Гостелерадио (1993 год), в Пскове (1993 год) и в Германии (1996 год).

Впоследствии Сергей Афанасьев поселился на окружённом лесом отдалённом хуторе в Печорском районе, а главным объектом его творчества стала заповедная псковская природа. Постепенно его фотографии становились всё более мрачными, в них, как утверждают ценители творчества Сергея Афанасьева, читается безнадёжность.

Талантливый фотограф погиб в августе 2000 года при невыясненных обстоятельствах. После него осталось несколько тысяч фоторабот, которые хранятся в частных коллекциях по всему миру. Знатоки утверждают, что автор отразил на них тонкую эволюцию внутренней жизни живой материи.

Торжественное открытие выставки «Светопись Сергея Афанасьева» состоится 19 мая в 17:00 по адресу улица Конная, дом 6.