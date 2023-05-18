Режиссёр и актёр сериала «Глухарь» Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни.

22:42, 18 мая 2023, ПАИ

Режиссёр и актёр сериала «Глухарь» Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак в финальной стадии, сообщает телеграм-канал «Российская газета».

Как сообщили в соцсети друзья артиста, Уразаев долгое время сражался со страшным недугом: в апреле «узбекский Ален Делон» был госпитализирован в одну из московских больниц.

Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года. Папа — узбек, мама — русская. Окончил художественное училище и исторический факультет Ташкентского государственного университета. Был членом Союза кинематографистов России.

На экранах дебютировал в середине 70-х, снимался в фильмах и сериалах: «Дом под жарким солнцем», «Юность гения», «Гу-га», «Рок-н-ролл для принцесс», «Атаман», «Псевдоним «Албанец», «Глухарь», «Знахарь». С 1998 года служил в ташкентском театре «Аладдин».