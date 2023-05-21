Бензин может подорожать в России с 1 июня

20:58, 21 мая 2023, ПАИ

Биржевая стоимость АИ-95 составила более 61 тысячи рублей за тонну. Цены на топливо в России могут вырасти, но подорожание будет минимальным. Об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на директора «Альфа-Форекса» Кирилла Дронова.

По его словам, на цены влияет налоговая политика России, и она допускает подорожание в пределах 4 % годовой инфляции. Поэтому с 1 июня стоимости бензина, вероятнее всего, вырастет, отметил эксперт.

Глава аналитического отдела AMarkets Артём Деев также напомнил о введённых Западом санкциях против России, что также может оказать влияние на топливный рынок РФ. Розничная стоимость бензина в стране подорожает примерно на 3-5 рублей за литр, считает эксперт.