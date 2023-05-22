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Общество

Псковичам рассказали о рисках использования VPN-сервисов

О рисках использования VPN-сервисов рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что некоторые из его друзей столкнулись с потерей личной информации при использовании VPN-сервисов. «В результате они стали получать спам-звонки на своих телефонах и сообщения в мессенджерах. У третьего друга, у которого не было двухфакторной аутентификации на «Госуслугах», украли аккаунт и получили кредит в микрокредитной организации. Он об этом узнал, только когда пришёл исполнительный лист от судебных приставов», — написал Виталий Рахманов.

«Важно отметить, что многие VPN-сервисы собирают и хранят личные данные пользователей, а также могут передавать их третьим лицам, включая правительственные структуры. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, которую вы передаёте через интернет», — сказал эксперт и добавил, что подавляющее большинство VPN-сервисов предоставляются иностранными провайдерами, и российские VPN-сервисы практически недоступны в магазинах приложений для смартфонов.

«В связи с этим я рекомендую ограничить использование сервисов VPN настолько, насколько это возможно», — заключил эксперт.

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