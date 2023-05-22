Псковичи стали реже бояться увольнения – опрос

09:21, 22 мая 2023, ПАИ

Псковичи стали реже бояться увольнений и низкой зарплаты, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения: потери должности и источника доходов боится каждый одиннадцатый пскович (12 %). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 8 %), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 5 %).

Работающие также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 2 %). В число распространенных джоб-фобий россиян вошли также боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1 %). Ещё 11 % боятся других вещей: упоминались обман со стороны работодателя, нехватка квалификации, проверки контролирующих органов и проч.

У 6 из 10 опрошенных нет никаких страхов, связанных с работой (57 %). Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины.