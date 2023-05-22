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Общество

Совместный проект представят две библиотеки Пушкиногорья в рамках «Библионочи»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» проведёт «Библионочь-2023» в содружестве с Пушкиногорской районной библиотекой. Работники двух учреждений культуры подготовили проект «Книга в музее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Видеопрезентация «Библиотеки мира» откроет программу мероприятия. Далее организаторы предлагают отправиться в поездку в мемориальную усадьбу «Тригорское», где жителей и гостей Святогорья ждёт рассказ о библиотеке Осиповых и Вульфов. Этим книжным собранием в своё время пользовался Пушкин.

Фото: Энгель Насибулин А. С. Пушкин «В книгу с головой» из фондов «Михайловское»

Полный план проекта можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий».

Участие в акции бесплатное. Всех желающих ждут 25 мая к 17:00 в районной библиотеке по адресу: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 3. 

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