Псковские легкоатлеты стали лидерами ХV областной спартакиады

10:34, 22 мая 2023, ПАИ

Псковские спортсмены заняли первое место в рамках ХV областной спартакиады учащихся по легкой атлетике, которая прошла в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Золотые медали завоевали: Артём Григорьев (прыжок в высоту), Константин Хохлов (толкание ядра, десятиборье), Милена Пайст (семиборье), Валентин Калашников (бег на 200 метров), Арина Мошура (бег на 400 метров, бег на 400 метров с барьерами), Владимир Степанов (бег на 110 метров с барьерами, бег на 400 метров с барьерами), Елизавета Жаворонкова (прыжок в длину), Иван Степанов (тройной прыжок, прыжок в длину), Ника Козлова, Елизавета Жаворонкова, Милена Пайст, Арина Мошура (эстафета), Артём Григорьев, Константин Хохлов, Владимир Степанов, Константин Петтай (эстафета).

Серебряными медалистами стали: Артём Григорьев (десятиборье), Милена Пайст (толкание ядра), Валентин Калашников (бег на 100 метров), Ника Козлова (прыжок в длину), Анастасия Иванова (бег на 100 метров с барьерами), Елизавета Жаворонкова (тройной прыжок).

Бронзу взяли трое спортсменов: Ника Козлова (бег на 100 метров), Ксения Купчик (прыжок в высоту), Артём Федосеев (бег на 3000 метров).