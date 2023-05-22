Шесть единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:53, 22 мая 2023, ПАИ

Шесть единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии за неделю у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

С 15 по 21 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В ходе мероприятий они выявили десять административных правонарушений, изъяли шесть единиц гражданского оружия и 39 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.