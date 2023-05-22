Более 700 жителей Псковской области получат путёвки на санаторно-курортное лечение

13:04, 22 мая 2023, ПАИ

Более 700 жителей Псковской области получат путёвки на санаторно-курортное лечение, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда РФ. В этом году на оздоровление льготников региональное отделение Социального фонда направит более 20 миллионов рублей.

В целях профилактики заболеваний в санатории будут направлены дети и взрослые с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.

В этом году псковское отделение СФР уже заключило шесть госконтрактов на лечение детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения, расстройствами питания и нарушением обмена веществ.

Дети получат 230 путёвок (с сопровождением) в санатории «Хилово» (Псковская область), «Старая Русса» (Новгородская область), «Пикет» (Ставропольский край), «Славутич», «Парк-отель «Марат» (Крым). Заезды в здравницы запланированы с апреля по сентябрь.

Санаторно-курортное лечение взрослых пройдёт в санаториях «Хилово», «Черёха» (Псковская область), «Сосны» (Московская область), «Парк-отель «Марат» (Крым), «Анапа» (Краснодарский край). Для этого ОСФР по Псковской области уже заключено восемь государственных контрактов.

«Мы позаботились о том, чтобы все учреждения, где будут поправлять здоровье псковские льготники, не просто соответствовали профилю их заболеваний, а были комфортны и доступны в бытовом плане для граждан с ограниченными возможностями. Сегодня услуги в оздоровительных учреждениях уже получили 470 жителей региона. До конца года лечение пройдут ещё 230 человек», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Санаторно-курортные путёвки предоставляются в порядке очередности при наличии медицинских показаний. Номер своей очереди можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР по месту жительства или МФЦ. Также заявление можно подать на портале госуслуг. К нему необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и оригинал справки по форме 070/у.

По всем вопросам следует обращаться в единый контакт-центр Социального фонда России 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или в кол-центр ОСФР по Псковской области - 8 (800) 200-00-98. Персональные консультации предоставляются после идентификации личности человека с использованием кодового слова.