Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 700 жителей Псковской области получат путёвки на санаторно-курортное лечение

Более 700 жителей Псковской области получат путёвки на санаторно-курортное лечение, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда РФ. В этом году на оздоровление льготников региональное отделение Социального фонда направит более 20 миллионов рублей.

В целях профилактики заболеваний в санатории будут направлены дети и взрослые с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.

В этом году псковское отделение СФР уже заключило шесть госконтрактов на лечение детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения, расстройствами питания и нарушением обмена веществ.

Дети получат 230 путёвок (с сопровождением) в санатории «Хилово» (Псковская область), «Старая Русса» (Новгородская область), «Пикет» (Ставропольский край), «Славутич», «Парк-отель «Марат» (Крым). Заезды в здравницы запланированы с апреля по сентябрь.

Санаторно-курортное лечение взрослых пройдёт в санаториях «Хилово», «Черёха» (Псковская область), «Сосны» (Московская область), «Парк-отель «Марат» (Крым), «Анапа» (Краснодарский край). Для этого ОСФР по Псковской области уже заключено восемь государственных контрактов.

«Мы позаботились о том, чтобы все учреждения, где будут поправлять здоровье псковские льготники, не просто соответствовали профилю их заболеваний, а были комфортны и доступны в бытовом плане для граждан с ограниченными возможностями. Сегодня услуги в оздоровительных учреждениях уже получили 470 жителей региона. До конца года лечение пройдут ещё 230 человек», — отметила управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Санаторно-курортные путёвки предоставляются в порядке очередности при наличии медицинских показаний. Номер своей очереди можно уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение». 

Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР по месту жительства или МФЦ. Также заявление можно подать на портале госуслуг. К нему необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и оригинал справки по форме 070/у.

По всем вопросам следует обращаться в единый контакт-центр Социального фонда России 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или в кол-центр ОСФР по Псковской области - 8 (800) 200-00-98. Персональные консультации предоставляются после идентификации личности человека с использованием кодового слова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

ВИДЕО Мертвого лося нашли под Ольгинским мостом в Пскове
22 мая 2023

Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове
22 мая 2023

Более 30 территорий выберут в рамках голосования за объекты благоустройства в Псковской области
22 мая 2023

Разговором на равных назвал Голышев прошедший Форум молодёжных избирательных комиссий
22 мая 2023

Бесплатную консультацию проведут в псковском центре «Мой бизнес» 26 мая
22 мая 2023

Аркадий Мурылёв станет гостем программы на «Серебряном дожде»
22 мая 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
22 мая 2023

О псковских лестницах конца XIX века рассказали в архиве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...