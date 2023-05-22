Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Суд обязал снести бюро ритуальных услуг на пересечении улиц Горького и Коммунальной в Пскове

Суд обязал демонтировать одноэтажное здание на пересечении улиц Горького и Коммунальной. Сейчас там находится бюро ритуальных услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области. 

Фото из материалов дела. Фото: Арбитражный суд Псковской области

В течение месяца павильон должен быть демонтировать силами Федерации независимых профсоюзов и Псковского областного совета профессиональных союзов.

Администрации Пскова, ООО «Новая слобода» предоставлено право, в случае если ответчики не исполнят решение суда о демонтаже объекта в установленный срок, за свой счёт осуществить демонтаж объекта.

Как следовало из материалов дела, объект был построен в 1970-х годах и первоначально назывался «Бар «Уралочка». В последние годы павильон использовался для оказания ритуальных услуг.

Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Концепцию нового светомузыкального фонтана определили путём голосования в Пскове
22 мая 2023

«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»
22 мая 2023

Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля
22 мая 2023

Псковский курсант занял третье место на международном конкурсе
22 мая 2023

Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
22 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»
22 мая 2023

Аркадий Мурылёв: Власть относится к предпринимателю как к партнёру
22 мая 2023

Самые частые вопросы предпринимателей в сфере защиты прав назвал Аркадий Мурылёв

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...