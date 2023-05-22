Суд обязал снести бюро ритуальных услуг на пересечении улиц Горького и Коммунальной в Пскове
Суд обязал демонтировать одноэтажное здание на пересечении улиц Горького и Коммунальной. Сейчас там находится бюро ритуальных услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.
В течение месяца павильон должен быть демонтировать силами Федерации независимых профсоюзов и Псковского областного совета профессиональных союзов.
Администрации Пскова, ООО «Новая слобода» предоставлено право, в случае если ответчики не исполнят решение суда о демонтаже объекта в установленный срок, за свой счёт осуществить демонтаж объекта.
Как следовало из материалов дела, объект был построен в 1970-х годах и первоначально назывался «Бар «Уралочка». В последние годы павильон использовался для оказания ритуальных услуг.
Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения.
«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»