Суд обязал снести бюро ритуальных услуг на пересечении улиц Горького и Коммунальной в Пскове

19:06, 22 мая 2023, ПАИ

Суд обязал демонтировать одноэтажное здание на пересечении улиц Горького и Коммунальной. Сейчас там находится бюро ритуальных услуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

В течение месяца павильон должен быть демонтировать силами Федерации независимых профсоюзов и Псковского областного совета профессиональных союзов.

Администрации Пскова, ООО «Новая слобода» предоставлено право, в случае если ответчики не исполнят решение суда о демонтаже объекта в установленный срок, за свой счёт осуществить демонтаж объекта.

Как следовало из материалов дела, объект был построен в 1970-х годах и первоначально назывался «Бар «Уралочка». В последние годы павильон использовался для оказания ритуальных услуг.

Мотивы суда будут известны при опубликовании полного текста решения.