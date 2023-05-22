Псковские пограничники поймали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

19:21, 22 мая 2023, ПАИ

28-летнего иностранца, который находится в межгосударственном розыске, выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Молодого человека разыскивают российские правоохранительные органы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Преступление классифицируется как тяжкое. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

«Задержанного в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передали сотрудникам полиции города Пыталово для осуществления дальнейших процессуальных действий», — заключили в управлении.