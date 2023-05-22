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Культура

Как пройдет хоровой праздник в Пскове, рассказал Дмитрий Яковлев

Как пройдет хоровой праздник в Пскове 24 мая, рассказал начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев в эфире программы на радиостанции «7 Небо».

Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. «На мероприятии выступят волшебные дети нашей необъятной Псковской области. Порядка 150 детей приедет в Псков в гости из десяти наших муниципалитетов. В этом году, можно сказать, по представительству районов - это абсолютный рекорд, так как в прошлом году их было всего четыре. В этом году с учетом Пскова - уже 11», — сказал Дмитрий Яковлев.

Фото: ПАИ

По его словам, большинство выступающих детей – те, кто занимаются в музыкальных школах региона - порядка 300 детей из Пскова и 150 из муниципалитетов. «Как правило, дети которые занимаются в музыкальных школах, — это дети до 8-9 класса. Традиционно праздник примет и городские коллективы: театр танца «Русский узор», ансамбль «Солнышко», театр спортивных миниатюр «УНИКС», ансамбль «Улыбка», — продолжил гость эфира.

Он подчеркнул, что «особым гостем» мероприятия станет детских духовой оркестр «Геликон». «Дети несколько месяцев разучивали совместные композиции, их всего будет семь в этом году, но я знаю, сколько трудов ушло у педагогов, которые занимались с воспитанниками. У нас завтра состоится первая и единственная репетиция сводного хора. Уверен, что, как и в прошлом году, будет аншлаг, мест будет всем не хватать, несмотря на то что мероприятие дневное», — отметил Дмитрий Яковлев.

Мероприятие начнется в 14:00. «Никаких пригласительных билетов нет - они не нужны, достаточно просто прийти и занять любое свободное место. Мероприятие будет непродолжительным. Надо понимать, что 450 детей в это время будет стоять практически, как стойкие оловянные солдатики, на хоровых станках», — рассказал гость эфира.

Дмитрий Яковлев поделился, что специалистам понадобилось несколько дней, чтобы собрать станки. «Зрелище будет умопомрачительное, потому что так много красивых, умных и талантливых детей будет в одном месте», — заключил гость эфира.

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