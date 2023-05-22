Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»

21:30, 22 мая 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей-велолюбителей стать участниками Всероссийской акции «На работу на велосипеде» 26 мая. Об этом ПАИ сообщили организаторы в эфире программы на радиостанции «7 НЕБО».

«Если нет велосипеда, то можно взять самокат, в акции можно участвовать на любом двухколёсном виде транспорта», — пояснила заместитель директора Псковского городского молодёжного центра Ольга Безъязычная.

В Пскове акция проходит два раза в год — весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Для того чтобы поощрить велолюбителей, в городе будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы партнёров акции. Кроме того, в «энергетических точках» участники получат призы организаторов – наклейку, номерок на велосипед, значок, световозвращатель и энергетический батончик.

Точки будут установлены в центре города, на Завеличье и Запсковье, а точка организаторов традиционно будет расположена у центральной аптеки. За всеми новостями мероприятия можно следить в группе в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/bike2work60.