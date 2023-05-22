Псковский курсант занял третье место на международном конкурсе

21:56, 22 мая 2023, ПАИ

Курсант Псковского филиала университета ФСИН России Елизавета Грищенкова стала бронзовым призёром XIV Международного открытого конкурса научных работ «Ремесло окаянное», в котором приняли участие курсанты и студенты образовательных организаций ФСИН России, МВД России и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Дипломом III степени в номинации «Исторический опыт развития отечественной и зарубежных пенитенциарных систем» курсант псковского филиала университета награждена за научную работу «Благотворительная деятельность как один из способов предупреждения преступности несовершеннолетних в России в XVIII–XIX веках», подготовленную для конкурса под руководством начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Романа Иванякова.

Отметим, что организатором конкурса выступили Академия ФСИН России, центр обеспечения учебно-воспитательной работы и управление кадров Федеральной службы исполнения наказаний.