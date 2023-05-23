Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Будет ли Сергей Шнуров баллотироваться на пост губернатора Псковской области, рассказали на «Серебряном дожде»

«Партия Роста» планирует принимать участие в предстоящих выборах, которые пройдут в Псковской области в сентябре. Кандидатом от партии на губернаторских выборах может стать российский рок-музыкант Сергей Шнуров. Об этом рассказал председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

На фото Игорь Романов

По словам гостя эфира, на данный момент есть два основных кандидата на губернаторские выборы в Псковской области от «Партии Роста», которые могут быть выдвинуты федеральным политсоветом, — Игорь Романов и Сергей Шнуров.

«Сергей Владимирович [Сергей Шнуров. — ПАИ] пока не сказал ни да, ни нет», — отметил Игорь Романов. Он добавил, что «Партия Роста» определится с кандидатом сразу после назначения областным Собранием даты губернаторских выборов.

По словам Игоря Романова, любой из выбранных кандидатов от партии будет действовать по программе. «Просто со Шнуром было бы веселее», — добавил гость эфира.

Напомним, что 8 апреля «Партия Роста» опровергла сообщения о выдвижении Сергея Шнурова на выборы губернатора Псковской области. «Сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров желания претендовать на пост губернатора Псковской области не выказывал, справки о согласии баллотироваться не подписывал. А соответственно, на ближайшем федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет», — заявлял ранее ТАСС заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 мая 2023

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

23 мая 2023

Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ
23 мая 2023

Комплексное развитие Дедовичского района обсудил Михаил Ведерников

22 мая 2023

Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове
22 мая 2023

С отчётом перед областным Собранием выступит 1 июня губернатор Михаил Ведерников
21 мая 2023

Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»

20 мая 2023

Правительство Псковской области перестроит работу администрации Великих Лук
20 мая 2023

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...