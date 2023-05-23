Будет ли Сергей Шнуров баллотироваться на пост губернатора Псковской области, рассказали на «Серебряном дожде»

20:25, 23 мая 2023, ПАИ

«Партия Роста» планирует принимать участие в предстоящих выборах, которые пройдут в Псковской области в сентябре. Кандидатом от партии на губернаторских выборах может стать российский рок-музыкант Сергей Шнуров. Об этом рассказал председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

По словам гостя эфира, на данный момент есть два основных кандидата на губернаторские выборы в Псковской области от «Партии Роста», которые могут быть выдвинуты федеральным политсоветом, — Игорь Романов и Сергей Шнуров.

«Сергей Владимирович [Сергей Шнуров. — ПАИ] пока не сказал ни да, ни нет», — отметил Игорь Романов. Он добавил, что «Партия Роста» определится с кандидатом сразу после назначения областным Собранием даты губернаторских выборов.

По словам Игоря Романова, любой из выбранных кандидатов от партии будет действовать по программе. «Просто со Шнуром было бы веселее», — добавил гость эфира.

Напомним, что 8 апреля «Партия Роста» опровергла сообщения о выдвижении Сергея Шнурова на выборы губернатора Псковской области. «Сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров желания претендовать на пост губернатора Псковской области не выказывал, справки о согласии баллотироваться не подписывал. А соответственно, на ближайшем федеральном политическом совете его кандидатура рассматриваться не будет», — заявлял ранее ТАСС заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин.