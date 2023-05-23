В Пскове нашли подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки

17:25, 23 мая 2023, ПАИ

Личность подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки установили сотрудники полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 22 мая в парке имени Гагарина, расположенном на Запсковье, неизвестный поджёг баскетбольный щит с кольцом. Об этом факте в полицию сообщили очевидцы произошедшего.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В результате в кратчайшие сроки установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 53-летний житель Пскова.

В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся необходимые следственные действия.

В ведомстве отметили, что вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Напомним, 22 мая глава Пскова Борис Елкин сообщил о том, что вандалы подожгли футбольные ворота с баскетбольным кольцом в парке Гагарина.