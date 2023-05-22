«Недоумеваю, насколько люди не любят свой город»: Борис Елкин сообщил ещё о двух фактах вандализма в Пскове

10:42, 22 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале сообщил ещё о двух фактах вандализма в городе.

«История с подростками, разгромившими туалет в парке Строителей, к сожалению, пока не стала уроком… Нашлись ещё одни ошапурки, которые испортили спортивную площадку в новом парке Гагарина. Сожжены футбольные ворота с баскетбольным кольцом, повреждено покрытие», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, на Запсковье неизвестные разбили стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского. «Не прошло и полгода, как она была установлена. Заявление в полицию подано. Уверен, что зло будет наказано», - подчеркнул глава города.

«Недоумеваю, насколько люди не любят свой город и не ценят то, что для них делается!» - добавил Борис Елкин.