Вера Емельянова выпускникам: Вы прорвётесь и везде будете лучшими

17:05, 23 мая 2023, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила выпускников с праздником, который проходит на Вечевой площади в стенах кремля в Пскове сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Добрый день, уважаемые выпускники 2023 года. Я хочу, чтобы сегодняшний день вы запомнили как светлый, а он ещё и семеричный 23.05.23, то есть вам каждому сегодня нужно загадать желание именно здесь, на поляне Вечевой площади, и оно обязательно сбудется. А мне сегодня очень приятно от имени нашего губернатора Михаила Ведерникова приветствовать вас, поздравить с успешным завершением учебного года и вообще средней образовательной школы», — сказала Вера Емельянова.

Она также выразила уверенность в том, что для школьников единый государственный экзамен пройдёт успешно.

«Каждый из вас готовился к нему и знает всё, что ему нужно продемонстрировать. Псковские выпускники серьёзно готовятся к взрослой жизни, из псковских школ вышли знаменитые спортсмены, ученые, художники, талантливые люди. Достаточно сказать, что наша земля вырастила таких как: Кикоин, Каверин и многие-многие другие. А самое большое счастье нас ожидает, когда вы выйдете во взрослую жизнь. Не сомневаюсь, что среди вас есть множество таких же знаменитых и талантливых людей. «…» Вы псковские, вы прорвётесь и везде и всюду будете лучшими», — подчеркнула Вера Емельянова.

Далее Вера Емельянова с другими должностными лицами и вместе с ученицей Псковского технического лицея, победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» Анастасией Кочетовой и учеником Псковского педагогического комплекса, победителем программы «Умники и умницы» Дмитрием Петровым возложила цветы равноапостольным Кириллу и Мефодию.