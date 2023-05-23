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Общество

Более тысячи выпускников празднуют последний звонок в Пскове

1 185 выпускников присутствуют на последнем звонке, который проходит на Вечевой площади в стенах кремля в Пскове сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото здесь и далее: ПАИ

На мероприятии присутствует первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. 

Здесь проходит праздничный молебен, посвящённый празднику.

Присутствующих поприветствовал духовник Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов.

«От всего нашего духовенства и епархии, а также владыки Тихона поздравляю всех вас с прекрасным днём! <...> Весь сегодняшний день и завтра вам будут говорить, насколько вы выросли. Ещё очень важно, чтобы вы внутри оставались детьми. А чем взрослые отличаются от детей и наоборот? Дети всегда ведут себя так, как себя чувствуют. <…> Если мы не останемся детьми, мы не сможем прийти к Господу. Важно быть детьми, оставаться чуткими, заботливыми, радоваться солнцу, жизни, любить эту жизнь и любить того, кто дал тебе эту жизнь, быть благодарными – это качества детей», — сказал Антоний Рехлов.

Он пожелал присутствующим школьникам любви, радости, вдохновения и хорошего настроения. По окончании молебна участники праздника проследуют шествием в Университетский сквер на площади Ленина (у ПсковГУ). Для выпускников подготовили праздничную программу.

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