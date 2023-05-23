Псковичи могут получить бесплатную консультацию по решению конфликтов

17:11, 23 мая 2023, ПАИ

Получить бесплатную консультацию от медиатора Ольги Алексеевой по вопросу какого-либо конфликта предлагает Псковский городской молодёжный центр, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

«Медиатор – это посредник в конфликте. Он нейтрален, он убеждён в том, что почти любой конфликт можно решить или хотя бы попробовать это сделать», – объяснила эксперт.

Обратиться к специалисту можно в случае конфликта с близкими, друзьями, коллегами и партнёрами, а также в случае буллинга или травли – медиатор работает в том числе со сложными школьными конфликтами.

Специалист гарантирует полную конфиденциальность – то, о чём будет рассказано, останется тайной. Чтобы получить помощь, необходимо позвонить по телефону 56-37-07.