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Политика

Комплексное развитие Дедовичского района обсудил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 23 мая, провёл совещание по реализации проекта комплексного развития сельских территорий Дедовичского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Михаил Ведерников заслушал доклады о ходе строительно-ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Проект комплексного развития предполагает капитальный ремонт дедовичской школы № 1, строительство на её пришкольной территории открытой физкультурно-спортивной многофункциональной площадки. Ещё одна спортплощадка появится у дедовичской школы № 2. Кроме того, в этом году будут капитально отремонтированы Дедовичский районный центр досуга, Дубишенский и Красногородский сельские клубы. Общий объём финансирования превысит 377 млн рублей.

Глава муниципального образования Геннадий Афанасьев проинформировал, что на всех объектах подрядчики приступили к работам, в том числе к демонтажным. Идёт подготовка оснований под многофункциональные спортивные площадки. Он заверил, что основная часть авансовых средств будет перечислена подрядчикам в ближайшие дни.

Во время совещания глава региона выслушал подрядчиков, которые рассказали об особенностях работы на объектах. Участники проанализировали возможные риски и способы их предотвращения.

Михаил Ведерников обратил внимание всех участников совещания на необходимость ответственно подойти к реализации столь значимого для муниципалитета проекта и дал ряд поручений профильным специалистам по отдельным направлениям работы. «Обязательно будем периодически встречаться. Просьба нас не подводить. Если будут сложности — информируйте, будем оперативно подключаться», — сказал губернатор, обращаясь к подрядчикам. Он также добавил, что обязательно лично проверит ход ремонтных и строительных работ.

Напомним, проект «Комплексное развитие посёлка Дедовичи, дер. Красные Горки, дер. Дубишно Дедовичского района Псковской области» в прошлом году успешно прошёл комплексный отбор в Минсельхозе РФ. Его реализация ведётся при поддержке федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

В Псковской области проекты комплексного развития территорий реализуются в пяти муниципальных образованиях: это Дедовичский, Порховский, Дновский, Островский и Плюсский районы. Только в этом году общее финансирование реализации социально значимых проектов в районах составит 1,2 млрд рублей.

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