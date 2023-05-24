День славянской письменности и культуры отмечают в России

07:01, 24 мая 2023, ПАИ

День славянской письменности и культуры отмечают во всех славянских странах 24 мая. В этот день прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских, пишет calend.ru.

Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

