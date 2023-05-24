Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День славянской письменности и культуры отмечают в России

День славянской письменности и культуры отмечают во всех славянских странах 24 мая. В этот день прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских, пишет calend.ru.

Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. 

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Завершается подготовка к третьему этапу чемпионата России по ралли в Пскове
24 мая 2023

Игорь Максимов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
24 мая 2023

Уравнять субсидии для всех регионов призвали псковские фермеры
24 мая 2023

Участок улицы Юбилейной закрыт для движения в Пскове
24 мая 2023

О проблемах с реализацией молока рассказал директор Пушкиногорского маслосырзавода
24 мая 2023

До +27 градусов ожидается сегодня в Псковской области
24 мая 2023

В России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время
23 мая 2023

Профессиональные навыки педагогов – выпускников ПсковГУ оценят эксперты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...