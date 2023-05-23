Более 20 тысяч саженцев ели высадили в Печорском районе

22:19, 23 мая 2023, ПАИ

В Печорском районе волонтёры высадили более 20 тысяч саженцев ели в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщает телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

Волонтёры муниципального центра добровольчества совместно с работниками КУ «Печорское лесничество» и арендатором ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» приняли участие в посадке саженцев ели вблизи деревни Лавры Печорского района.

Всего в рамках акции «Сад памяти» участники высадили 20 580 саженцев.