В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу

00:19, 24 мая 2023, ПАИ

Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные службы.

