В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу
Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде, пострадавших нет, повреждена машина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают взрывотехники и оперативные службы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 мая 2023
Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»