8 из 10 работодателей в Пскове берут на работу родственников сотрудников

11:27, 24 мая 2023, ПАИ

Родственников тех, кто уже работает в компании, принимают на работу восемь из десяти компаний Пскова (82 %), сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Судя по комментариям, менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров: «Есть специальная реферальная программа»; «Берем детей сотрудников на рабочие специальности». Каждый шестой работодатель (16 %) не практикует наём родственников: «В коллективе должны быть прежде всего деловые отношения».

Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (87 % против 71 %). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 91 % и 83 % компаний соответственно).