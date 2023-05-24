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Псковички завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике

Бронзовые медали завоевали псковички на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Алтынчеч». Состязания проходили в Казани с 19 по 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Воспитанницы псковской спортшколы «Бригантина» в возрастной категории 15-17 лет завоевали бронзовые медали в двух номинациях: в «трио» - кандидаты в мастера спорта Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян, а в номинации «группа» - кандидаты в мастера спорта София Будник, Александра Ярошенко, Алиса Тихонова, и перворазрядницы Анна Киселёва, Дорофина Малешина.

Ольга Асланян заняла 4-е место из 84 участниц в индивидуальном выступлении.

Отметим, подготовила спортсменов к соревнованиям тренер высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева.

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