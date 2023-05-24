Предприниматели и самозанятые псковичи могут получить бесплатную поддержку в центре «Мой бизнес»

13:58, 24 мая 2023, ПАИ

Предприниматели и самозанятые псковичи могут получить бесплатную поддержку в центре «Мой бизнес». Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

«Если вы заключили социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе самозанятость) или только планируете его заключить, комитет по социальной защите Псковской области напоминает, что вы можете получить бесплатную поддержку в центре «Мой бизнес», – отметили в комитете.

Начинающих предпринимателей проконсультируют по вопросам открытия собственного дела, по составлению бизнес-плана, а также по мерам поддержки.

Помимо этого, для них будет организовано обучение по программе «Азбука предпринимателя». «Тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект», – подчеркнули в комитете.

Кроме того, у них будет возможность принять участие в информационно-образовательных мероприятиях: мастер-классах, семинарах/вебинарах, форумах, получить услуги по содействию в регистрации ЭЦП [Электронная цифровая подпись. – ПАИ] и иные услуги.

Ознакомиться с полным перечнем услуг центра «Мой бизнес», условиями их предоставления можно на сайте, в группе «Центр «Мой бизнес» | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте» либо обратившись в центр по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Телефон – 8(8112) 331-337, E-mail office@msp60.ru.