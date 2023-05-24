«Золотых Звёзд» Героев России удостоены погибшие военнослужащие псковской дивизии ВДВ

14:12, 24 мая 2023, ПАИ

Три «Золотые Звезды» Героев Российской Федерации передали родственникам военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, высших государственных наград посмертно удостоены гвардии майор Николай Васильев, гвардии старший лейтенант Александр Бичаев и гвардии младший сержант Иван Ахтырский.

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В зале правительства Псковской области в этот памятный день собрались родственники погибших героев, представители командования Воздушно-десантных войск РФ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и юнармейцы.

«Знаю, что никакие слова не могут облегчить боль родных и близких. Это были настоящие русские офицеры, отважные и честные, мужественные и непреклонные. Свою жизнь они посвятили службе стране и всегда, даже в самых сложных ситуациях, успешно выполняли поставленные задачи, служили примером для своих товарищей, были опорой для своих семей», – заметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор подчеркнула: «Мы сделаем всё, чтобы память о подвиге ваших героев сохранилась здесь, на Псковской земле, чтобы молодые ребята росли именно на таких примерах патриотизма и героического самопожертвования. А главное – семьи наших героев всегда могут рассчитывать на нашу поддержку: правительства Псковской области, неравнодушных граждан и общественных организаций, на помощь каждого из нас. Вечная слава и вечная память нашим героям».

К родным погибших героев обратился и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Нариман Тимергазин: «Вам есть кем гордиться, а нам есть на кого равняться. Уважаемые родные и близкие, Воздушно-десантные войска – это одна большая семья. Мы всегда будем рядом с вами, вы в любую минуту можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. За нами правда, и победа будет за нами», – заключил он.