Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году

237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году. Это на месяц больше, чем предполагается техническими регламентами. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы где-то 14 сентября начали и вот 10 мая закончили. Это естественно отложило отпечаток: сверхнормативная работа оборудования, людей, сверхнормативные затраты всех энергетических составляющих», - подчеркнул Игорь Максимов.

Он уточнил, что главной проблемой стало то, что подготовка к следующему сезону не пять месяцев, а четыре. В связи с этим теплосети взяли на себя повышенные обязательства, где необходимо делать на почти 20 % больше работ ежедневно, нежели это было бы в нормальной ситуации, «а дел много к предстоящему сезону».

«Сезон, я думаю, особо ничем не отличался от всех остальных. Где-то более 500 инцидетов, нестандартных ситуаций на сетях и источниках зарегистрировано за этот сезон. В среднем три-четыре в сутки происходило нестандартных, нештатных ситуаций, в которых мы принимали участие в аварийном порядке», - рассказал Игорь Максимов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Псковичам объяснили, почему нельзя обойтись без отключения горячей воды летом
24 мая 2023

Псковских школьников проверили на знание правил дорожного движения
24 мая 2023

«Всадника без головы» нашли псковские археологи
24 мая 2023

237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году
24 мая 2023

В Псковской области стартовал конкурс профмастерства среди полицейских
24 мая 2023

Псковичей призвали сообщать о фактах незаконного оборота оружия
24 мая 2023

ВИДЕОФАКТ Лось возле Гдовки
24 мая 2023

Неправильно превращать город в одно большое кафе – Борис Елкин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...