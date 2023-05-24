237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году

18:09, 24 мая 2023, ПАИ

237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году. Это на месяц больше, чем предполагается техническими регламентами. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы где-то 14 сентября начали и вот 10 мая закончили. Это естественно отложило отпечаток: сверхнормативная работа оборудования, людей, сверхнормативные затраты всех энергетических составляющих», - подчеркнул Игорь Максимов.

Он уточнил, что главной проблемой стало то, что подготовка к следующему сезону не пять месяцев, а четыре. В связи с этим теплосети взяли на себя повышенные обязательства, где необходимо делать на почти 20 % больше работ ежедневно, нежели это было бы в нормальной ситуации, «а дел много к предстоящему сезону».

«Сезон, я думаю, особо ничем не отличался от всех остальных. Где-то более 500 инцидетов, нестандартных ситуаций на сетях и источниках зарегистрировано за этот сезон. В среднем три-четыре в сутки происходило нестандартных, нештатных ситуаций, в которых мы принимали участие в аварийном порядке», - рассказал Игорь Максимов.