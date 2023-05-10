Отопительный сезон завершат сегодня в Пскове

09:58, 10 мая 2023, ПАИ

Отопительный сезон в Пскове завершат сегодня, 10 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности завершить отопительный сезон на территории муниципального образования «Город Псков» в соответствии с настоящим постановлением», - говорится в документе.

Отключение тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий произойдёт 10 мая.

А отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта будут прекращать по заявкам организаций, но также не позднее 10 мая.

Ранее глава Пскова Борис Елкин объяснял, что остановить подачу тепла возможно, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет выше 8 градусов.

Также отметим, что в ряде районов Псковской области ранее отключили отопление, а в некоторых муниципалитетах лишь ограничили подачу тепла.